El Xbox Series X vendió solo tres mil consolas en Japón durante la última semana

Aunque Xbox no ha tenido un gran éxito en Japón, Microsoft aún no se da por vencido con este mercado. Durante su primera semana, el Xbox Series X logró mover 20,534 de consolas, algo que, pese a no ser números tan altos como los de Sony y Nintendo, demostraba que la nueva plataforma podía tener un buen inicio en este país. Sin embargo, las ventas de los últimos días demuestran lo contrario.

Recientemente, Famitsu publicó los números de hardware y software vendido en Japón durante la última semana. Como era de esperarse, Nintendo retomó el primer puesto con más de 150 mil consolas vendidas. Por otro lado, Sony bajo de 118,085 a 32,335 unidades. Sin embargo, fue Microsoft quien tuvo el peor desempeño.

Mientras que en la primera semana se vendieron 20,534 consolas, durante los últimos días solo se movieron 3,026 unidades del Xbox Series X, mientras que el Series S vendió 658. Sin duda alguna, esto no es algo bueno para la compañía. Sin embargo, es importante mencionar que tanto Microsoft como Sony se enfrentan a problemas de abastecimiento en Japón, así que existe la posibilidad de que los números de ambas compañías aumenten conforme más hardware llegue a las tiendas.

Vía: Gematsu