El Xbox One X de Cyberpunk 2077 también incluirá el primer DLC del juego

El Xbox One X edición especial de Cyberpunk 2077 no sólo nos dará la oportunidad de disfrutar el nuevo trabajo de CD Projekt Red en una consola temática, sino que incluirá contenido adicional que los fans no se pueden perder.

Gracias a que ya se puede ordenar esta consola en tiendas como Amazon y Best Buy, se ha revelado que este paquete especial, no sólo incluirá Cyberpunk 2077, sino que también nos ofrece el primer DLC del juego. Por el momento CD Projekt Red no ha revelado qué podemos esperar de esta expansión, pero considerando el talento del estudio, será algo fenomenal.

Esta es la descripción del Xbox One X:

“Disfruta de una descarga digital del juego completo de Cyberpunk 2077 (disponible el 17 de septiembre de 2020), así como de la futura primera expansión, en la consola de edición limitada de 1 TB que utiliza texturas, elementos brillantes, paneles brillantes y efectos de cambio de color para capturar el grano vibrante y mejoras técnicas de Night City”.

El paquete también incluye un control edición especial de Cyberpunk 2077. CD Projekt Red ha confirmado que este título tendrá “no menos DLC que The Witcher 3″, probablemente en forma de actualizaciones de contenido gratuitas y expansiones pagas, aunque esto aún no está confirmado.

Cyberpunk 2077 se estrenará el 17 de septiembre de este año para PlayStation 4, Xbox One, y PC. En temas relacionados, Cyberpunk 2077 no llegará a Google Stadia en septiembre. De igual forma, la presentación de Night City Wire ha sido retrasado hasta finales de junio.

Vía: Best Buy