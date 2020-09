El tráiler de FFXVI no fue prerrenderizado, todo fue en tiempo real

Entre todas las presentaciones que se llevarán a cabo durante TGS 2020 el fin de semana, los fans de Final Fantasy obtuvieron nueva información respecto a la siguiente entrega numérica de la serie por medio del evento “Yoshi-P Sanpo”, en donde se reveló que el tráiler que vimos durante el PlayStation 5 Showcase no era pre-renderizado, sino que todo lo que vimos era el juego corriendo en tiempo real.

De acuerdo con Naoki Yoshida, productor de FFXVI, el equipo de desarrollo optó por mostrar cinemáticas en tiempo real para evitar confusiones respecto al estado actual de desarrollo por parte del público, bromeando que el juego no llegará hasta 2035. Esto fue lo que comentó:

“No quería que el tráiler fuera una cinemática renderizada y ¡Bam! ¡Logo [del juego]!… Quería emplear recursos en movimiento dentro del juego, en tiempo real, aunque el momento no ha sido el más adecuado.

No lo hemos pulido u optimizado todavía, así que todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero, si hubiéramos publicado un tráiler prerrenderizado, la gente hubiera dicho ‘¡Bien, nos vemos en 2035!’ o algo similar. He visto ese tipo de comentarios provenientes de América. Así que nosotros quisimos mostrar algo que de verdad estuviera hecho en el juego. No hemos mostrado los aspectos más interesantes del juego en este tráiler, así que eso llegará más tarde cuando lo hagamos de forma apropiada”.