El tráfico de armas llega a las calles de GTA Online

Ya casi han pasado dos meses del 2025, en los cuales Rockstar Games no ha dado señales de avance en relación a su próximo gran proyecto, y eso mismo ha hecho que muchos tengan sus sospechas sobre si realmente será lanzado ese juego en algún momento del otoño. En lo que sí no hay falla es en el querido GTA Online, título que se va renovando conforme el tiempo pasa, y justamente hay nuevas recompensas para los seguidores que no dejan de jugarlo.

Las actividades relacionadas con el tráfico de armas ofrecen mayores recompensas esta semana. Las misiones de venta de búnkeres ahora otorgan el doble de GTA$ y RP, mientras que los miembros de GTA+ pueden cuadruplicar sus ganancias hasta el 3 de marzo. Además, la velocidad de investigación en los búnkeres se ha duplicado, permitiendo desarrollar tecnología avanzada en la mitad del tiempo y optimizar la producción de armamento.

Las misiones de contrato de Ammu-Nation también reciben beneficios, agregando el doble de GTA$ y RP. Los jugadores pueden vender excedentes de artillería y aprovechar estos pagos adicionales. Para acceder a estas misiones, solo es necesario localizar el Duneloader en la entrada del búnker. A su vez, el circuito de carreras acrobáticas otorga el doble de recompensas, incluyendo GTA$ 100,000 y artículos cosméticos exclusivos para quienes completen el desafío semanal.

Las celebraciones de carnaval continúan hasta el 3 de marzo con nuevas recompensas cosméticas. Los personajes masculinos recibirán la camisa y los shorts pluma de carnaval, mientras que los femeninos podrán obtener el vestido pluma de carnaval y el vestido de verano de carnaval. También está disponible una colorida cuellera de carnaval para quienes descorchen una botella de champán dentro del juego.

En cuanto a los vehículos, la selección de esta semana en Premium Automóviles de Lujo destaca el Överflöd Pipistrello y el Karin Asterope GZ. Además, el concesionario Luxury Autos exhibe el Överflöd Entity MT, mejorado por Hao y disponible como coche de pruebas premium para jugadores de consolas de actual generación. Con estas novedades, GTA Online sigue ofreciendo incentivos para expandir los negocios ilícitos y mejorar la colección de vehículos en Los Santos.

Estos son los descuentos:

– Hangares y sus mejoras y modificaciones: 30% de descuento

– Western Company Cuban 800 (aeronave): 30% de descuento

– Buckingham Vestra (aeronave): 30% de descuento

– BF Dune Buggy (todoterreno): 30% de descuento

– Autobús de festival Vapid (servicio): 50% de descuento

– Karin Sultan clásico (deportivo): 30% de descuento

– Western Reever (moto): 30% de descuento

– Benefactor Schlagen GT (deportivo): 30% de descuento

– Zirconium Journey II (camioneta): 30% de descuento

– Limusina con torreta Benefactor (sedán): 30% de descuento

– Ocelot Jugular (deportivo): 30% de descuento

– Vapid GB200 (deportivo): 30% de descuento

– Obey I-Wagen (camioneta 4×4): 30% de descuento

– Pfister Astron (camioneta 4×4): 30% de descuento

– Skins de animales: 50% de descuento

Recuerda que el título está disponible en PS4, Xbox One y PC.

Vía: Rockstar Games