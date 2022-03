El Switch sigue dominando Estados Unidos

Pese a que el abastecimiento del PS5 y Xbox Series X va aumentando, poco a poco, el Nintendo Switch sigue siendo la consola que reina en el mercado de Estados Unidos. De esta forma, se ha revelado que la plataforma híbrida se posicionó como la más exitosa durante el pasado mes de febrero.

De acuerdo con Mat Piscatella, miembro del NPD Group, el Nintendo Switch obtuvo el primer puesto en ventas por unidades y dólares durante febrero en Estados Unidos, con el Xbox Series X|S ocupando el segundo puesto. Sin embargo, es el PS5 quien se posicionó a la cabeza cuando hablamos de ventas en dólares a lo largo de 2022, lo cual tiene mucho sentido, considerando que la nueva consola de Sony cuesta más que el Switch.

US NPD HW – Switch was the best-selling hardware platform of February 2022 in both units and dollars. Xbox Series ranked 2nd across both measures.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 11, 2022