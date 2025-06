Desde hace unos días hemos escuchado cómo el Nintendo Switch 2 ha establecido nuevos récords de ventas en múltiples regiones. Ahora, la Gran N ha lanzado un comunicado oficial revelando que el Switch 2 es el hardware que más rápido se ha vendido en la historia de la compañía, vendiendo más de tres millones de unidades.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo ha revelado que el Switch 2 vendió más de 3.5 millones de unidades en solo cuatro días, convirtiéndose al hardware en el lanzamiento más exitoso en la historia de la compañía. Esto fue lo que comentaron al respecto:

#NintendoSwitch2 has sold over 3.5 million units worldwide in its first four days, becoming the fastest-selling Nintendo hardware ever globally. pic.twitter.com/JNrl3Z92pv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 11, 2025