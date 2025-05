Pese a un retraso de preventas en Estados Unidos y una recepción mixta respecto a su precio, el Nintendo Switch 2 se posiciona como uno de los lanzamientos más fuertes de la industria de videojuegos. Aunque aún estamos a casi un mes de la llegada de la consola, un nuevo análisis ha señalado que el hardware de la Gran N superaría lo que el PS4 y PS5 lograron durante sus primeros días en el mercado.

De acuerdo con Notebook Check, se espera que el Nintendo Switch 2 logre vender, aproximadamente, 6.6 millones de unidades durante su lanzamiento en todo el mundo. Tan solo en Japón, la tienda oficial de My Nintendo Store registró más de 2.2 millones de personas en su sistema de lotería, agotando la reserva que la compañía tenía para esta región.

El reporte señala que Japón representa un tercio de lo que se espera que el Switch 2 venda en su lanzamiento a nivel global, esto de acuerdo con lo que Pelham Smithers Associates, un grupo de analistas, ha investigado. En comparación, el PS4 vendió 2.1 millones durante su lanzamiento, mientras que el PS5 debutó con ventas entre 2.2 millones y 2.5 millones. Esto significa que, tan solo considerando Japón, la consola de Nintendo ya está en camino a superar a las plataformas de Sony.

Takashi Mochizuki, analista de Bloomberg, ha señalado que el Switch 2 podría vender hasta 20 millones de unidades en su primer año, superando los 15.1 millones que logró el Switch, y posicionándose como uno de los inicios más grandes para cualquier consola en la historia de esta industria. Claro, aún queda por ver qué sucederá en un futuro.

Te recordamos que el Nintendo Switch 2 llegará a nuestras manos el 5 de junio del 2025, y las preventas ya están disponibles.

Nota del Autor:

El Switch 2 tiene el potencial de ser la consola más grande en la historia. Claro, aún no sale el hardware, pero considerando sus expectativas y el gran desempeño que tuvo el Switch, no se descarta la posibilidad de que este hardware se venda como pan caliente durante toda su generación, aunque tampoco sería una gran sorpresa si esto no sucede.

