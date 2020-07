El soundtrack de Ghost of Tsushima llegará a Spotify el 17 de julio

Ghost of Tsushima se perfila para ser un sólido candidato a GOTY este año. Aunque en el pasado Sucker Punch, estudio responsable por esta obra, habló sobre la historia, personajes y gameplay, el día de hoy nos han revelado un poco más sobre las composiciones musicales.

Para comenzar, se ha revelado que Ilan Eshkeri y Shigeru “Ume” Umebayashi son los compositores principales de Ghost of Tsushima. Cada uno de estos exponentes musicales tuvo una tarea en específico, la cual ayudo a crear un mundo emocionante que logra un gran balance entre la música épica y las composiciones más tranquilas y armoniosas.

Ilan Eshkeri fue el encargado de este primer apartado. Conocido por su trabajo en películas como Coriolanus, 47 Ronin, Stardust, y videojuegos como la franquicia de The Sims, Ilan tuvo la tarea de transmitir apropiadamente la historia de Jin Sakai y la gente de Tsushima por medio de música fuertemente melódica y emocional. En palabras de Eshkeri:

“El tema de Jin, “The Way of the Ghost”, fue una de las primeras piezas que escribí. Usualmente las producciones están listas para la música después de que todos los demás han trabajado en el juego. Por lo mucho que puedas entender la historia, siempre toma tiempo meterse debajo de la piel y apreciar la profundidad de personajes e historia bien escritos. Mientras que algunos de mis primeros bocetos evolucionaron, este tema se quedó así. Se trata de cómo la gente de Tsushima lo ve. Él es su héroe: fuerte, infalible, inspirador y lleno de esperanza, pero lo que realmente me fascinó de Jin es el contraste de lo que pasa dentro de él. Para poder salvar su hogar y la gente que ama debe ir contra todo lo que se le enseñó a creer y romper el código del Samurái. A través del juego, Jin es un personaje en un profundo conflicto emocional y esto, sobre todo lo demás, es lo que me atrajo de Ghost.

Quería crear un mundo emocional que no solo soportara la narrativa y los momentos de acción del juego, sino que espero que atraiga completamente al jugador al corazón y alma de la aventura emocional de Jin”.