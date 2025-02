El sistema Nemesis de Monolith no podrá usarse en más juegos

Esta semana se dieron malas noticias en relación a la industria del videojuego, con la cancelación del juego de Wonder Woman y el cierre de tres estudios insignia de Warner Bros. Games, lo cual fue derivado de una mala gestión de dinero en proyectos que no sirvieron, siendo Multiversus y Suicide Squad los más notorios. Pero no solo eso, dado que se perdió un sistema de juego que hasta este día permanece bloqueado por cuestiones de patentes legales.

El reciente cierre de Monolith ha generado indignación en la industria, especialmente por el futuro incierto del icónico sistema Nemesis, una mecánica innovadora introducida en Middle-earth: Shadow of Mordor y Shadow of War. A pesar de la desaparición del estudio, Warner Bros mantendrá la patente del sistema hasta 2036, lo que podría impedir su uso en otros juegos sin su autorización.

Este permite que los enemigos recuerden enfrentamientos previos con el jugador, ascendiendo en la jerarquía y desarrollando rivalidades dinámicas. Monolith planeaba reutilizarlo en el cancelado juego de Wonder Woman, pero con el cierre del estudio, parece que quedará en desuso. La patente, presentada en 2016 y aprobada en 2021, cubre desde personajes hasta vendettas sociales y más mecánicas.

La comunidad ha reaccionado con frustración, argumentando que se patentó el sistema solo para luego abandonarlo. Varios desarrolladores y periodistas han lamentado la pérdida del estudio y la falta de aprovechamiento del sistema, considerado una de las mecánicas más innovadoras de los videojuegos modernos.

A pesar del cierre de Monolith, Warner Bros aún puede renovar la patente manteniendo sus tarifas, lo que bloquearía su implementación en otros juegos hasta después del 2036. Con el futuro del sistema en duda, la industria se pregunta si alguna vez volverá a utilizarse o si quedará en el olvido como una idea revolucionaria sin continuidad.

Vía: Eurogamer