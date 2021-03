El siguiente DLC de Borderlands 3 ha sido retrasado hasta el próximo mes

Originalmente, Borderlands 3: Director’s Cut, la siguiente gran expansión de este juego, iba a estar disponible la próxima semana. Sin embargo, Gearbox ha revelado que este contenido se ha retrasado hasta abril.

Por medio de un comunicado, Gearbox reveló que, debido al complicado clima que ha experimentado Texas, lugar en donde se ubica este estudio, el DLC ya no estará disponible el próximo 18 de marzo, y llegará hasta el 8 de abril de 2021. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Hey Vault Hunters, we have an important update for you. pic.twitter.com/Vqn1VSrDGK

— Borderlands 3 (@Borderlands) March 11, 2021