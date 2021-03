El segundo DLC para Immortals Fenyx Rising ya tiene fecha de lanzamiento

Es hora de abandonar la antigua Grecia, y es momento de mirar hacia el oriente. Recientemente, Ubisoft reveló que Myths of the Eastern Realm, el segundo DLC de Immortals Fenyx Rising, por fin llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a finales de este mes de marzo.

Por medio de un comunicado, la compañía francesa ha revelado que el esperado DLC estará disponible el próximo 25 de marzo de 2021. A diferencia del juego principal, el cual fue desarrollado por Ubisoft Quebec, esta nueva expansión está a cargo de Ubisoft Chengdu, quienes nos presentarán a un nuevo personaje principal, mundo abierto, Dioses e historia inspirados en la mitología china.

Junto a esto, ya está disponible una misión especial en el juego base de Immortals Fenyx Rising, conocida como We Are Not Alone, la cual es gratuita y es una pequeña prueba de lo que nos espera en Myths of the Eastern Realm, aunque no es obligatoria para entender la historia de este nuevo DLC.

De esta forma, solo resta un DLC más. The Lost Gods nos regresará a la antigua Grecia, pero tendremos a un nuevo protagonista y estilo de juego, ya que el mundo abierto se abandona por un brawler con una vista top-down. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento para este contenido, pero es probable que lo veamos en los próximos meses.

Recuerda, Immortals Fenyx Rising: Myths of the Eastern Realm llegará a consolas y PC el próximo 25 de marzo de 2021 como parte del pase de temporada.

Vía: Ubisoft