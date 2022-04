El retraso de The Witcher 3 no será tan largo, promete CDPR

Como seguramente ya sabes, la versión next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt se retrasó indefinidamente, cuando originalmente estaba planeada para lanzarse durante el segundo cuatrimestre de este año. Aunque todavía no tenemos su nueva fecha de estreno, CD Projekt Red promete que la espera no será tan larga y que el juego definitivamente no se encuentra atrapado en el “infierno de desarrollo”.

Durante el más reciente reporte financiero de la compañía, en donde se revelaron cifras de venta tanto de The Witcher 3 como de Cyberpunk 2077, un representante de CDPR aclaró lo siguiente:

“Quiero decir que es un hecho que el desarrollo de The Witcher 3 no está estancado. Ha habido múltiples insinuaciones de que lo lanzaremos en junio del próximo año. Ese no es el caso. El juego no fue retrasado por una monumental cantidad de tiempo.”

Una vez que la versión de PS5 y Xbox Series X|S finalmente llegue al mercado, lo hará con DLC gratuito inspirado por la adaptación de Netflix pero seguimos sin saber exactamente qué será.

Nota del editor: Lástima que esta versión mejorada de The Witcher 3 era uno de mis juegos más anticipados de este año, pero prefiero que se retrase a que se lance incompleto. Solo esperemos que el producto final sí esté a la altura de las expectativas en cuanto a remasterizaciones.

Via: IGN