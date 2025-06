En el 2022 vimos un remake de The House of the Dead por parte de Forever Entertainment y Mega Pixel, ahora, se ha confirmado que un trabajo similar enfocado en la secuela ya está en camino. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho, puesto que el remake de The House of the Dead 2 ya tiene fecha de lanzamiento.

Por medio de un comunicado oficial, Forever Entertainment ha confirmado que el remake de The House of the Dead 2 llegará a Nintendo Switch y PC el próximo 7 de agosto de 2025. Similar al trabajo de su antecesor, podemos esperar una actualización visual, así como un sistema de control que se adapte a los controles de movimiento del Switch y el apuntado de mouse en PC.

Prepare your guns once more! 🧟 THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake hits on August 7th! Sharpen your shooting skills and prepare for an adrenaline-pumping experience like never before! 🔫 Ready to face the horror? 💀

Recordemos que en el 2019, SEGA y Forever Entertainment entraron en un acuerdo para crear remakes de las primeras dos entregas de The House of the Dead. El primero llegó en el 2022, y el segundo está a unos meses de distancia. Lamentablemente, se desconoce si hay planes para hacer algo similar con The House of the Dead 3.

No hay que olvidar que SEGA tiene una buena relación con Forever Entertainment, puesto que en el pasado también trabajaron en un remake de Panzer Dragoon, por lo que existe la posibilidad de que estas dos compañías sigan trabajando en un futuro, algo que a todos los fans del Saturn y Dreamcast les encantaría, puesto que aún hay un par de joyas ocultas en estas plataformas que merecen una nueva oportunidad.

Recuerda, el remake de The House of the Dead 2 llegará a Nintendo Switch y PC el 7 de agosto del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay del remake del primer The House of the Dead.

No fui tan fan del remake de The House of the Dead, pero tampoco voy a decir que fue un terrible trabajo. Si Mega Pixel y Forever Entertainment se enfocaron en mejorar la experiencia, es muy probable que este nuevo trabajo logre cumplirle a todos los fans de esta serie.

