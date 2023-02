El regreso del anime de Nier: Automata ya tiene fecha

A inicios de año se estrenó oficialmente en plataformas de streaming como Crunchyroll el anime de Nier: Automata, programa que se basa en el videojuego lanzado por Square Enix en el 2017. Sin embargo, después de estrenar su tercer episodio se tuvo que pausar por complicaciones con el COVID-19. Situación que ahora ha cambiado para bien.

En una nueva publicación por parte del Twitter oficial del anime, se confirma que el regreso de la serie está más cerca que nunca, esto con un mensaje esperanzador a los fanáticos de la franquicia. Entonces el episodio 5 se va a estrenar ni más ni menos que el próximo 18 de febrero, y se espera que continúe hasta llegar al final de la primera temporada en cuestión.

【来週第4話放送】

Chapter.3:break ti[M]eをご覧いただいた皆様、ありがとうございました。

来週2月18日はChapter.4が放送となります。

Chapter.4 will be broadcast on TV next week.https://t.co/Dovt7K3qB2#ニーア #NieR #ニーアオートマタ pic.twitter.com/6CjIAeqLFb

— TVアニメ『NieR:Automata』(ニーア オートマタ) (@NieR_A_ANIME) February 11, 2023