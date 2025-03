El querido publisher conocido como Acclaim es revivido

En la era de las primeras consolas de videojuegos hubieron compañías grandes que se llevaron las palmas de muchos debido a sus lanzamientos, donde tenemos por ejemplo a Konami, Sunsoft, Capcom, Square Soft, Namco, y muchas más que sobrevivieron al paso del tiempo. Sin embargo, no todas tuvieron ese destino, tal fue el caso de Acclaim, quien cerró sus puertas, no sin antes vender las franquicias que la hicieron icónica en la industria, y aunque se pensaba no volverían, ocurrió algo extraño.

Después de más de dos décadas en el olvido, la icónica compañía ha regresado acon una nueva dirección y ambiciosos planes. Fundada en 1987 por ex empleados de Activision, la compañía alcanzó notoriedad en los años 90 gracias a sus adaptaciones de franquicias populares, antes de declararse en bancarrota en 2004. Ahora, bajo el liderazgo de Alex Josef, ex CEO de Graffiti Games, la marca resurge con la misión de apoyar a desarrolladores independientes y recuperar sus franquicias clásicas.

Entre sus objetivos principales, Acclaim busca proporcionar financiamiento, marketing y soporte técnico a estudios independientes, al mismo tiempo que trabaja en la revitalización de sus antiguas propiedades intelectuales. Su historia estuvo marcada por juegos con licencia que dejaron huella en millones de jugadores, y el nuevo equipo directivo pretende capitalizar ese legado. La empresa ha conformado una junta asesora con expertos de la industria para trazar su camino, asegurando que su regreso esté alineado con las tendencias actuales del mercado.

Uno de los nombres más llamativos en esta nueva etapa es el luchador y empresario Jeff Jarrett, quien se une a la compañía como asesor. Jarrett, reconocido por su participación en los videojuegos de lucha de la empresa en los años 90, expresó su entusiasmo por el regreso del editor y su deseo de aportar su experiencia en el mundo del entretenimiento digital. Su historial incluye su papel en el desarrollo de títulos de lucha libre, lo que refuerza la posibilidad de que vuelva a explorar este género en el futuro.

El renacimiento de Acclaim representa una oportunidad para recuperar parte de la nostalgia de la era dorada de los videojuegos y al mismo tiempo impulsar nuevas propuestas en la industria. Con una combinación de experiencia, ambición y apoyo a desarrolladores emergentes, la editora busca escribir un nuevo capítulo en su historia. Ahora solo queda esperar para ver si este resurgimiento logra consolidarse y devolverle a la empresa el prestigio que alguna vez tuvo en el mundo de los videojuegos.

Aunque claramente, muchas de sus sagas icónicas le pertenecen a otras personas.

Vía: VGC