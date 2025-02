El PS5 Pro vende menos que el PS4 Pro

El PlayStation 5 Pro llegó al mercado en noviembre del año pasado. La consola de Sony gozó de un inicio positivo, con ventas similares a las que tuvo el PlayStation 4 Pro en su momento. Sin embargo, un nuevo reporte ha señalado que el hardware no ha tenido el mismo éxito desde entonces, puesto que actualmente el PS5 Pro se encuentra por debajo de lo que ha vendido el PS4 Pro.

De acuerdo con Mat Piscatella, analista de Circana, para finales del 2024, el PlayStation 5 Pro había vendido menos de lo que el PS4 Pro alcanzó en el mismo periodo de tiempo, algo que probablemente no sea del agrado de Sony. Ahora, es importante mencionar que la situación entre las dos consolas es diferente.

PS5 Pro has fallen behind PS4 Pro's pace.Digital SKUs accounted for 49% of PS5 HW units in Jan and 88% of XBS units.

— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025-02-21T14:29:50.556Z