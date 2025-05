El PS5 Pro recibe un descuento oficial

Después de una filtración hace unos días, Sony por fin ha confirmado que los Days of Play 2025 son toda una realidad. Al igual que en años pasados, este periodo nos dará la oportunidad de conseguir hardware y software first party bajo una serie de descuentos importantes que los fans no se pueden dar el lujo de perderse.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que los Days of Play 2025 se llevarán a cabo entre el 28 de mayo y 11 de junio. Aquí, PlayStation Direct, así como algunas tiendas, nos ofrecerán descuentos sustanciales, como una rebaja de $50 dólares para el PlayStation 5 Pro.

De igual forma, estará a la venta un paquete que incluye un PS5 y una copia de Call of Duty: Black Ops 6, el cual estará disponible por solo $399.99 dólares para la edición digital de la consola. Sony afirma que esto supone un ahorro de hasta $120. También podrás conseguir un PlayStation VR2 y el paquete PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain con un descuento de $50. Estas son más ofertas de hardware:

$30 USD de descuento en los auriculares inalámbricos Pulse Explore

$30 USD de descuento en el control inalámbrico DualSense Edge

$20 USD de descuento en el control Access

$20 USD de descuento en el control inalámbrico DualSense

Por si fuera poco, varios juegos propios también estarán disponibles con descuento, como Astro Bot, MLB: The Show, The Last of Us Part 2 Remastered y Lego Horizon Adventures. Por último, se han confirmado descuentos en la suscripción a PS Plus, y ahora los jugadores que se unan a este servicio durante los Days of Play podrán ahorrar hasta un 33% en suscripciones de 12 meses, mientras que los jugadores que ya sean miembros de los niveles Essential o Extra pueden ahorrar un 33% en el resto de su suscripción al actualizar a Premium.

Recuerda, los Days of Play se llevarán a cabo entre el 28 de mayo y 11 de junio del 2025, por lo que en los próximos días tendremos más ofertas de todo tipo. En temas relacionados, Sony cierra el programa de PlayStation Stars. De igual forma, el PS5 podría subir de precio por los aranceles.

Nota del Autor:

Considerando que muchos van a conseguir el Nintendo Switch 2 en estos días, será interesante ver quién irá contra corriente y opte por adentrarse al mundo del PlayStation 5. Es una opción válida, pero sigue siendo una situación complicada para los fans y las compañías.

Vía: PlayStation Blog.