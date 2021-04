¡El Pokémon Go Fest 2021 es una realidad! Aquí los primeros detalles

Pese a que la situación global nos impide salir de casa, Pokémon Go ha ideado la forma de hacer que sus jugadores sigan disfrutando de la experiencia principal, pero sin recorrer las calles. Aunque esto puede sonar como una mala idea, Niantic logró experimentar con la fórmula de gran manera, algo que vimos durante el Pokémon Go Fest de 2020, y algo que parece se repetirá en la edición de este año, la cual recientemente fue anunciada.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que el Pokémon Go Fest 2021 se llevará a cabo entre el 17 y 18 de julio. Por el momento no hay mucha información relacionada con los detalles de este evento, pero Niantic promete una celebración que le rendirá honor al 25 aniversario de la serie, así como al quinto aniversario del juego. Esto fue lo que comentó la compañía:

“¿Qué nos depara el evento de este año? Bueno, ¡solo tendrás que esperar y ver! 2021 marca el vigésimo quinto aniversario de Pokémon y el quinto aniversario de Pokémon GO, así que confía en nosotros cuando te decimos que no querrás perderte Pokémon GO Fest 2021. Estamos ansiosos por celebrar otro verano juntos. ¡Estén atentos para más detalles!”