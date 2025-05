Como ya hemos mencionado, la guerra de aranceles de Estados Unidos tendrá diferentes consecuencias en la industria de los videojuegos. De esta forma, se espera que el precio de las consolas y los juegos aumente en un futuro. Aunque por el momento no hay algo seguro, Sony no descarta la posibilidad de que el PlayStation 5 cueste más.

Durante una junta de inversionistas por el reporte trimestral más reciente de Sony, Lin Tao, directora de finanzas, reveló que la compañía necesita reunir ¥100 mil millones de yenes para compensar el impacto de los aranceles. Esto fue lo que comentó al respecto:

Sony's Hiroki Totoki is considering producing the PS5 in the United States due to the Tarrifs. "It needs to be considered going forward" pic.twitter.com/c1cEQIwXA4

— Destin (@DestinLegarie) May 14, 2025