Until Dawn es la más reciente propiedad de PlayStation en llegar a la pantalla grande. Aunque aún faltan un par de meses para su estreno en cines, el día de hoy se liberó un nuevo tráiler de la cinta, el cual nos da un mejor vistazo a los peligros a los que se enfrentarán los protagonistas, así como al gran concepto que diferenciará a esta entrega del juego.

A diferencia del trabajo de Supermassive Games, la película de Until Dawn nos presentará una historia completamente diferente, con un concepto de bucle temporal. Aquí, los protagonistas están atrapados en una cabaña, y tienen que encontrar la forma de escapar mientras mueren a manos de diferentes criaturas, pero cada derrota los lleva más cerca a la victoria.

Similar a Cabin in the Woods, la película de Until Dawn cuenta con diferentes tropos de asesinos, los cuales harán todo lo posible para descuartizar a los protagonistas. A diferencia del primer tráiler, este nuevo avance deja en claro el tono de terror y desesperación que una cinta de este tipo quiere transmitir al público. Solo nos queda esperar para ver si este objetivo se cumple en su estreno.

Te recordamos que Until Dawn llegará a los cines el próximo 25 de abril de 2025. En temas relacionados, puedes ver el otro tráiler de esta película aquí. De igual forma, te decimos qué tal está Until Dawn en su versión de PlayStation 5.

Nota del Autor:

Estoy emocionado por Until Dawn. Si bien parece que será Cabin in the Woods 2, esto no es algo malo. Si este proyecto tiene el suficiente éxito, quizás logre convencer a más estudios de llevar sus juegos de horror a la pantalla grande, algo que podría ser positivo, pero muy peligroso.

Vía: Sony Pictures.