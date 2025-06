El nuevo tráiler de Superman impresiona a los fanáticos

El verano de películas de estreno está muy fuerte en estos momentos, con películas como los live action de Lilo & Stitch y Cómo Entrenar a Tu Dragón, la nueva entrega de Misión Imposible, y claro, no olvidemos Ballerina que deriva de la franquicia de John Wick. Sin embargo, julio puede ser considerado el mes más importante, ya que llegan dos películas del mundo de superhéroes con altas expectativas, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos y Superman, hablando de la última, hay nuevas noticias.

Warner Bros. ha revelado un nuevo adelanto de la esperada película de James Gunn que busca iniciar una nueva era para el Universo DC. En esta ocasión, el foco está en la humanidad de Clark Kent, interpretado por David Corenswet, quien afirma que su mayor fortaleza no son sus poderes, sino su capacidad para conectar con los demás.

El avance incluye escenas ya vistas anteriormente, como el encuentro entre Clark y Lois Lane (Rachel Brosnahan) o la presencia amenazante de Lex Luthor (Nicholas Hoult) en la Fortaleza de la Soledad. Sin embargo, también destaca por nuevas tomas de vuelo que prometen espectaculares momentos en pantalla.

Aquí lo puedes ver:

The world will see who he truly is. #Superman – only in theaters July 11. Get tickets now: https://t.co/mznvQOz0g3 pic.twitter.com/wAPa20CBAO

— Superman (@Superman) June 20, 2025