El nuevo tráiler de Spiral: From the Book of Saw revela su fecha de estreno en cines

El cine de terror se prepara para el regreso de una icónica serie. Después de varios años de descanso, tendremos una nueva película de Saw, conocida como Spiral: From the Book of Saw, la cual llegará a los cines el próximo mes de mayo. De esta forma, recientemente se liberó un tráiler, el cual nos muestra las peligrosas trampas que los protagonistas tendrán que superar.

De acuerdo con el tráiler, Spiral: From the Book of Saw llegará a los cines el próximo 14 de mayo de 2021. A diferencia de las anteriores películas, esta nueva entrega no tendrá relación alguna con previas cintas. De igual forma, podemos ver a varios actores de renombre, como Samuel L. Jackson y Chris Rock, unirse al elenco. Esta es la descripción oficial:

“Una mente criminal desata una forma retorcida de justicia en Spiral, el nuevo y aterrador capítulo del libro de Saw. Trabajando a la sombra de su padre, un estimado veterano de la policía (Samuel L. Jackson), el descarado detective Ezekiel ‘Zeke’ Banks (Chris Rock) y su compañero novato (Max Minghella) se hacen cargo de una espeluznante investigación sobre asesinatos que recuerdan inquietantemente el espantoso pasado de la ciudad. Inconscientemente atrapado en un misterio cada vez más profundo, Zeke se encuentra en el centro del morboso juego del asesino”.

Recuerda, Spiral: From the Book of Saw estará disponible exclusivamente en los cines el próximo 14 de mayo de 2021. En temas relacionados, ya sabemos cuándo se estrenará la quinta temporada de Rick and Morty. De igual forma, The Bad Batch, la serie animada de Star Wars ha confirmado su llegada a Disney+.

Vía: Lionsgate Movies