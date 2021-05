El nuevo tráiler de Far Cry 6 ya está aquí y confirma la fecha de lanzamiento del juego

Después de una desafortunada filtración el día de ayer, Ubisoft por fin ha compartido un nuevo tráiler del siguiente capítulo en la serie de Far Cry. Por si fuera poco, el adelanto ha confirmado que Far Cry 6 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 7 de octubre.

El nuevo tráiler ha revelado nueva información sobre la historia de esta entrega. En esta ocasión tomaremos el lugar de un ex-militar que se unirá a una guerrilla, quienes buscan derrotar a El Presidente, el líder este pequeño país ficticio en el Caribe. Será nuestra tarea ayudar a esta facción y así liberar diferentes territorios en busca de una forma efectiva de cumplir con nuestra venganza en contra del dictador en turno.

Recuerda, Far Cry 6 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 7 de octubre.

Vía: Ubisoft