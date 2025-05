El nuevo Papa revela ser todo un gamer

Después de un par de semanas de incertidumbre, ayer por fin, se dio a conocer que Robert Francis Prevost se ha convertido en el nuevo Papa, adoptando el nombre de Papa León XIV. Esto no solo marca la primera vez en que un clérigo de Estados Unidos obtiene este papel, sino que el Papa León XIV es el primero en ser un gamer.

Poco después de darse a conocer que Robert se había convertido en el nuevo Papa, NBC Chicago habló con su hermano, John Prevost, el cual reveló que el Papa León XIV es un gran fan de Wordle y Words With Friends. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Primero jugamos a Wordle —porque es algo habitual, ¿vale?— y luego a Words With Friends. Es algo que lo distrae de la vida y del mundo real”.

Ahora, esto no significa que el Robert tenga un PlayStation 5 y esté esperando con ansias el lanzamiento de DOOM: The Dark Ages, pero esto lo convierte en el Papa que más videojuegos ha experimentado, probablemente en la historia de la Iglesia. De igual forma, esto nos habla sobre el impacto que ha tenido Wordle, el cual, pese a ya no tener el auge que gozó en su momento, sigue siendo algo que muchos siguen experimentando una vez al día.

Será interesante ver cuál será la posición del Papa León XIV ante los diversos temas que aquejan este mundo. A este paso, el siguiente Papa tal vez sea fan de Nintendo. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de DOOM: The Dark Ages aquí. De igual forma, este es nuestro gamepaly del nuevo trabajo de id Software.

Wordle es un gran juego. Es sumamente entretenido y, al menos para mí, es relajante. Entrar una vez al día y tratar de pensar en palabras en inglés es algo que se ha vuelto parte de mi rutina, y eso es de lo poco que comparto con el nuevo Papa.

