El día de hoy se está lanzando al mercado el nuevo control Xbox Aqua Shift – Special Edition. Más allá de lo estético, este accesorio también incluye una sutil mejora a comparación de todos los demás mandos de la consola. Si ya tienes uno de ellos entre tus manos es probablemente que ya lo hayas notado, pero si no, no te preocupes que aquí te contamos de qué se trata.

