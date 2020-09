El nuevo anime de Shaman King estrena su primer tráiler

Uno de los animes más aclamados de principios del siglo está de regreso. Así es, Shaman King tendrá un reboot, el cual llegará a Japón el siguiente año, y el día de hoy se ha estrenado un nuevo tráiler de esta re-imaginación de la clásica obra de Hiroyuki Takei.

De igual forma, el sitio oficial del anime ha revelado que Takeshi Furuta tomará el puesto de director; con Shoji Yonemura a cargo del guion; Toshihiko Sano está detrás de los diseños de personajes; Yuuki Hayashi es el compositor musical; y Masafumi Sanma toma las riendas como director de sonido. Esto no es todo, ya que también se ha compartido la sinopsis de este anime:

“Los shamanes son el vinculo que unen el mundo humano con el espiritual, son capaces de invocar espiritus para que puedan ayudarlos en diferentes tareas al prestarles su fuerza y ganar un poder espiritual. El sueño de todos los shamanes es conectarse con ‘los grandes espíritus’ para convertirse en una suerte de deidad conocida como ‘Shaman King’. La historia se centra en Ioh Asakura, un joven alegre y despreocupado que sueña con convertirse en esta identidad suprema para poder llevar una vida tranquila. A lo largo de su viaje irá conociendo amigos, rivales, y una conexión que involucra a toda su familia con un ser que tiene pensado destruir el mundo con ayuda de los grandes espíritus”.

El nuevo anime de Shaman King estará disponible a mediados del próximo mes de abril de 2021 en Japón, de esta forma celebrando el 20 aniversario de la serie original. En temas relacionados, One Piece llegará a Netflix el próximo mes. De igual forma, mañana se revelará un nuevo adelanto del anime de The World Ends With You.

