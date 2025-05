El Nintendo Switch 2 llegará a nuestras manos el 5 de junio del 2025. Si bien es cierto que la nueva consola estará disponible en México y algunos países de América Latina, la realidad es que gran parte de nuestra región no tendrá acceso a este hardware, puesto que la Gran N ha confirmado que en Argentina, Bolivia, Paraguay, y muchos países más, el Switch 2 no estará disponible este año.

Por medio de una lista, se ha revelado que el Nintendo Switch 2 no llegará a países de América Central, América del Sur y del Caribe este año. La Gran N ha mencionado que esto se debe a que no hay una eShop oficial en estas regiones, y estos mercados son tan pequeños que la compañía japonesa no planea invertir lo necesario para hacer que la consola llegue a sus manos. Estos son los países en donde el Switch 2 no estará disponible en el 2025:

Argentina

Bolivia

Paraguay

Uruguay

Venezuela

Guatemala

Belice

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Cuba

República Dominicana

Haití

Jamaica

Puerto Rico (territorio no incorporado de EE. UU.)

Trinidad y Tobago

Barbados

Las Bahamas

Santa Lucía

Granada

Antigua y Barbuda

San Vicente y las Granadinas

San Cristóbal y Nieves

Dominica

Por el momento se desconoce si en un futuro veremos el Switch 2 en estos países de forma oficial o no. Sin embargo, esto no impedirá que la consola llegue a estos territorios, solo que lo hará por medios no oficiales, lo cual deja a los usuarios a la merced de los precios de los revendedores. Lamentablemente, Nintendo no ve a estos mercados como lo suficientemente importantes para ofrecer su nueva consola por medio de canales oficiales.

Sin embargo, países de América Latina en donde sí hay una eShop, como México, sí podrán disfrutar del Switch 2 a partir del próximo 5 de junio. En temas relacionados, te contamos cómo funcionan las nuevas Virtual Game Cards. De igual forma, el Switch pierde una función con la nueva actualización.

Nota del Autor:

Es muy triste que los jugadores de estos países tengan que recurrir a otros medios para conseguir un Switch 2. No solo estamos hablando de un precio que seguramente será más grande que el recomendado, sino que no habrá forma oficial de reparar la consola en dado caso de que algo les suceda.

Vía: Nintenderos