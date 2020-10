El mejor momento de Nintendo Switch

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

La crisis sanitaria mundial a causa del coronavirus trastocó los planes de Nintendo, propiciando que diversos juegos no se hayan podido anunciar a lo largo de este año, sin embargo, la compañía japonesa supo adaptarse a los desafíos permanentes y está preparada para afrontar una temporada navideña de la mejor manera posible.

Los gamers asiduos a la gran N, continúan anhelando un Nintendo Direct en toda la extensión de la palabra, no obstante, los anuncios a lo largo de los últimos meses demuestran que Nintendo Switch tendrá una alineación de lujo para diferenciarse y competir sin complicaciones con las consolas de nueva generación.

La plataforma híbrida se encuentra en el mejor momento de su ciclo de vida y tras tres años y medio de andadura comercial, posee un catálogo robusto de producciones para todos los públicos, que ha venido a reforzarse con la celebración del 35° aniversario de Mario Bros.

El cierre de año tendrá títulos que ofrecerán un sinfín de horas de diversión, como es el caso de Mario Kart Live Home Circuit, cuya tecnología de realidad aumentada hará las delicias de los videojugadores que buscan una experiencia de karts pudiendo conducir un auto de control remoto.

Pikmin 3 Deluxe permitirá que quienes no hayan disfrutado de las aventuras del capitán Olimar en WiiU, puedan sumergirse en esta original serie creada por Shigeru Miyamoto. A Nintendo, los relanzamientos le han dado grandes beneficios y es de esperarse que Super Mario 3D World + Bowser’s Fury no sea el único juego de esta naturaleza, programado para 2021.

La distribución en formato físico de Pokémon Shield y Pokémon Sword junto a sus respectivas expansiones hará que los coleccionistas se pongan de manteles largos para agregarlos a sus estanterías, mientras que para Nintendo se traducirá en unas muy buenas ventas para la temporada navideña.

Seguirá siendo eterna la espera por The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, pero como aperitivo tendremos al prometedor Hyrule Warriors: Age of Calamity, para adentrarnos en una historia que funge como precuela de la serie Breath of the Wild y que seguramente ofrecerá complementos narrativos asociados a la próxima entrega.

Queda por confirmar si Pokémon New Snap arribará a los hogares a lo largo de este año, si el Nintendo Switch temático de Fortnite destinado a Europa, terminará llegando a territorio americano, o si el gigante nipón guarda otro as bajo la manga que no haya revelado hasta el momento.

Además de los títulos first-party referidos, Nintendo Switch albergará a otros juegos interesantes para el cierre de 2020, entre los que destacan: Cloudpunk, Kingdom Hearts Melody of Memory, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Oddworld: New ‘n’ Tasty y Sakuna: Of Rice and Ruin.

No es de sorprender que la plataforma de Nintendo se convierta en el sistema más vendido en la época fuerte del año, incluso superando a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, ya que no sólo ofrecerá nuevos estrenos sino que posee una librería plagada de nostalgia y franquicias únicas cuya propuesta no caduca, como ha sido el caso de Super Mario 3D All-Stars.

