El juego nuevo del ex jefe de Blizzard es revelado

En caso de que muchos no lo recuerden, la semana pasada se anunció que habría un stream especial presentado por The Game Awards, en el cual se estaría anunciado un proyecto nuevo por parte del publisher Dreamheaven, fundado por ex trabajadores de Blizzard, se estaría mostrando. Y ahora, ya tenemos el primer avance de dicho título, el cual puede atrapar a más de una persona interesada en los shooter un tanto más modernos.

Moonshot Games ha presentado Wildgate, un shooter en primera persona basado en equipos que combina combate espacial y acción a bordo de naves. El juego, que llegará en 2025 a Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, ofrece una experiencia multijugador táctica donde los jugadores podrán explorar el peligroso Alcance de los Tifones, una región cósmica repleta de amenazas y oportunidades. En el título los jugadores, llamados Prospectors, forman tripulaciones de cuatro personas y se enfrentan a otros equipos mientras buscan una antigua reliquia conocida como el Artefacto. Para ganar, pueden optar por capturar el objeto y escapar con él o eliminar a todas las naves enemigas. Cada partida es única gracias a un mapa generado de manera procedimental, lo que garantiza nuevos desafíos en cada enfrentamiento. Aquí u tráiler: Como dijimos, el juego se presentó durante el evento de Dreamhaven en The Game Awards, donde Mike y Amy Morhaime destacaron su accesibilidad para diferentes tipos de jugadores. Mientras algunos se enfocan en el combate espacial, otros pueden encargarse de tareas dentro de la nave, como reparaciones y soporte táctico. “No importa tu estilo de juego, siempre hay algo en lo que contribuir”, explicó Amy Morhaime. Los jugadores interesados pueden registrarse en www.playwildgate.com para participar en la primera prueba comunitaria, que se llevará a cabo del 10 al 14 de abril de 2025. Con un enfoque en la cooperación, exploración y acción intensa, Wildgate promete ofrecer una visión fresca del género multijugador espacial. Vía: VB