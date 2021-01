El juego de Indiana Jones no afectará el desarrollo de TESVI y Starfield

El día de ayer, Bethesda y Lucasfilm Games nos sorprendieron al revelar que un nuevo juego de Indiana Jones ya está en desarrollo por parte de MachineGames, estudio que nos entregó las más recientes entregas de Wolfenstein. Este anuncio también reveló que Todd Howard sería el productor ejecutivo del proyecto, algo que preocupó a los fans, considerado que el director ya se encuentra a cargo de The Elder Scrolls VI, Starfield y otros proyectos. Afortunadamente, se ha revelado que esto no afectará la posición de Hodward en otros desarrollos.

Después de darse a conocer la información inicial el día de ayer, varios fans comenzaron a preguntar sobre cómo la posición de productor ejecutivo en el juego de Indiana Jones podría afectar el involucramiento de Todd Howard en otros títulos de Bethesda. De esta forma, Pete Hines, vicepresidente senior de marketing en la compañía, reveló que nada ha cambiado por el momento. Esto fue lo que comentó:

Todd is currently EP on many BGS and other projects, such as the Fallout TV show. His main focus remains Directing the upcoming Starfield and TES6 games, which aren't affected by today's news.

— Pete Hines (@DCDeacon) January 12, 2021