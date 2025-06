El esperado The Blood of Dawnwalker tendrá su showcase pronto

El próximo RPG de fantasía prepara una presentación especial este 21 de junio, con una transmisión de 45 minutos en Twitch donde se mostrará una nueva sección de gameplay y más detalles. Desarrollado por Rebel Wolves, estudio fundado por exmiembros clave de CD Projekt Red, el juego ha llamado la atención desde su revelación por su enfoque narrativo, su sistema moral complejo y una estética inspirada en la Europa del siglo XIV.

Durante la transmisión, programada para las 12 p.m. PT y 1 pm del centro de México, se presentarán al menos 15 minutos de gameplay, junto con información sobre el sistema de combate, magia y exploración. Esta será la presentación más completa hasta ahora del proyecto, tras su breve aparición en el Xbox Games Showcase y su revelador avance durante el Summer Game Fest.

Join us live at https://t.co/gjsguBDC66 this Saturday, June 21st!

What can you expect to see on the live stream?

☽ over 15 mins of gameplay with presentation of features

☽ dev insights into the game’s magic, traversal, and combat systems

☽ epic music

☽ and more! pic.twitter.com/6GeR9qOpcH

— Dawnwalker (@DawnwalkerGame) June 17, 2025