¡El esperado primer tráiler del anime de Chainsaw Man ya está aquí!

Chainsaw Man es uno de los mangas más populares en la actualidad. Durante los últimos meses hemos visto como el interés por la obra de Tatsuki Fujimoto ha incrementado gracias al anuncio de un anime a cargo de MAPPA, estudio detrás de Attack on Titan. Ahora, recientemente se estrenó el primer tráiler de la esperada adaptación.

Como parte de los anuncios por el décimo aniversario de este estudio, MAPPA compartió el primer tráiler del anime de Chainsaw Man, y reveló parte del equipo involucrado en esta adaptación. Ryu Nakayama, quien recientemente trabajó en Jujutsu Kaisen, será el director de este nuevo trabajo. Hiroshi Seko, escritor de Attack on Titan: The Final Season y Panty & Stocking with Garterbelt, será el encargado del guion.

De igual forma, Kensuke Ushio, encargado de la música en Devilman Crybaby, será el compositor del anime de Chainsaw Man. Lamentablemente, esa es toda la información que tenemos por el momento. Actualmente no hay una fecha de estreno exacta, aunque es probable que estos detalles salgan a la luz en un par de meses.

Vía: MAPPA