El episodio especial del anime Pokémon: Twilight Wings ya está disponible

Con las dos expansiones de Pokémon Sword and Shield en el mercado, el día de hoy ha llegado Pokémon Sword and Shield + Pokémon Expansion Pass, paquete que incluye el juego base y los DLC. Ahora, para celebrar este lanzamiento, The Pokémon Company ha liberado un capítulo especial del anime de Pokémon: Twilight Wings.

Este anime está enfocado en varios personajes y sucesos de la región de Galar, de cierta forma se puede considerar como una continuación de Generations. Ahora, pese a que en el pasado se había mencionado que esta serie había terminado, el día de ayer se publicó un capítulo especial enfocado en las expansiones de The Isle of Armor y The Crown Tundra. Lamentablemente, por el momento solo está disponible la versión en japonés.

El episodio tiene el nombre de The Gathering of Stars, y como pudieron ver, la historia nos presenta a Leon, el campeón de la región de Galar, en su búsqueda de varios entrenadores para formar parte de un torneo especial, el cual sí está presente en el juego gracias a la expansión de The Crown Tunda.

En temas relacionados, parece que una nueva aplicación de Pokémon estará disponible a finales de año. De igual forma, Pokémon Go ha generado más de mil millones de dólares en lo que va del 2020.

Vía: Pokémon