El diseñador del original Xbox quiere hacer una mini consola

Con Nintendo y Sony entraron al mercado de las mini consolas con el NES, SNES y PS1, muchos se preguntaron por qué Microsoft no hacía lo mismo con el original Xbox. Bueno, Seamus Blackley, el creador y diseñador de la primera plataforma de Halo, parece que ya está haciendo algo similar, pero con el streaming.

El día de hoy, Blackley le preguntó a sus seguidores en Twitter si desean ver un “dispositivo que se vea similar al primer Xbox (…) y SOLO juegue títulos de original Xbox”. Sin embargo, el diseñador no ha confirmado que esto sea una realidad.

If there was a device that looked like this, that streamed and played OG Xbox games ONLY, would you desire it? Asking for a friend. pic.twitter.com/8LqjbTJBas

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) February 4, 2021