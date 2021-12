El disco de Halo Infinite no incluye el juego completo

Halo Infinite será un título que estará disponible día uno en Xbox Game Pass, no obstante, también habrá muchísimos usuarios dispuestos a adquirir una copia física con todo y su genial steelbook. Si tú también piensas hacer lo mismo, entonces te advertimos que el disco no incluye el juego completo.

De acuerdo con John Linneman, de Digital Foundry, si intentas instalar Halo Infinite desde una copia física y no tienes conexión a internet, tu instalación será interrumpida diciendo que “el juego está incompleto”. Es decir, deberás conectarte a internet para descargar las actualizaciones requeridas. De igual forma, si intentas jugarlo offline y luego te conectas, te dirá que debes esperarte hasta el 8 de diciembre.

Yeah, from what I’ve seen, if you install it while offline, it says it’s incomplete. If you go online and let it try to start, it’ll tell you to wait until December 8th.

— John Linneman (@dark1x) December 6, 2021