DOOM: The Dark Ages llegará al mercado esta misma semana. El nuevo trabajo de id Software se posiciona como uno de los mejores juegos del 2025. Sin embargo, el aclamado título ya se enfrenta a una gran controversia, y es que la versión física solo es una llave para una descarga digital de cerca de 80 GB.

Durante los últimos días, algunos usuarios han logrado obtener la versión física de DOOM: The Dark Ages, revelando que el disco no trae el juego completo. En el PlayStation 5, aquí solo nos encontramos con 80 Megas, mientras que en Xbox Series X nos topamos con 300 Megas. Esto significa que el resto se tiene que descargar, obligando a todos los usuarios a usar una conexión a internet.

One of our lovely Patreon Supporters got their hands on a copy of DOOM: The Dark Ages PS5 early.

Just a 85 MB stub and a blocker to go online and update.

