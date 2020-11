El director de The Mandalorian habla sobre la gran revelación del último episodio

La serie de The Mandalorian ha demostrado una vez más que es uno de los mejores shows actualmente. Recientemente se estrenó el episodio cinco de la segunda temporada, el cual ha revelado un gran misterio detrás de Baby Yoda. Ante esta gran información, Dave Filoni, director de este capítulo, ha explicado por qué decidieron compartir esta información especial.

CUIDADO. A continuación se discuten puntos importantes del episodio 13 de The Mandalorian, así que hay varios spoilers.

En el más reciente episodio de The Mandalorian, conocido como The Jedi, se ha compartido el verdadero nombre de Baby Yoda. Este capítulo por fin introduce a Ahsoka Tano al mundo live action de Star Wars, algo que los fans esperaban con ansias. Ahora, fue ella quien reveló que The Child en realidad se llama Grogu.

Ante esta información, esto fue lo que comentó Filoni en una entrevista con Vanity Fair:

“El nombre ha existido por un tiempo. Jon [Favreau] me dijo al principio de la primera temporada lo que sería, lo que me hizo pensar en cómo la gente podría aprender el nombre. Esto me dio la idea de que Ahsoka, quien es muy compasiva, podría conectarse con The Child y que, sin palabras, probablemente podrían comunicarse a través de recuerdos y experiencias. A través de esa conexión, aprende el nombre y luego se lo dice a Mando y al público. Sentí que si alguien iba a conocer o comprender la historia de The Child sería Ahsoka. Ella también tiene una historia bastante larga. Al hacer que ella cuente la historia, también ayuda al espectador a comprender algo de su propio pasado”.

Por el momento se desconoce cuáles son las implicaciones de esta información, pero con Ahsoka ya en la serie, es posible que veamos más cosas relacionadas con los Jedi en futuros capítulos. En temas relacionados, el infame Jeans Guys ha sido eliminado de la serie. De igual forma, así se vería The Mandalorian como un anime.

Vía: Vanity Fair