El director de The Batman menciona que el Joker de la película aún no tiene ese nombre

Algo que Warner Bros. no se esperaba, es el hecho de que The Batman se convirtió en un éxito de taquilla, esto tras ver la actuación bien desempeñada que Robert Pattinson le ofreció a los fanáticos. Sin embargo, quedan algunas incógnitas respecto a algunos personajes invitados, una de ellas va relacionada al icónico villano de la saga, The Joker.

De acuerdo a una escena liberada hace un par de semanas, ahora estamos seguros que Barry Kehogan interpretará a tan grande antagonista, el cual tiene una especie de interrogatorio en dicho video. Pero hay algo bastante curioso, puesto que el propio Matt Reeves comentó que aún no lleva su seudónimo, significando que aún le falta camino por recorrer.

Para mí, lo que quería hacer, al tratar de lanzar un nuevo Año 2 en Gotham, era que fuera como si todos estos personajes que conocemos ya existieran. Aquí tenemos una versión de este personaje que aún no es el Joker, pero se va a convertir, y quería que Batman tuviera una experiencia con él. Entonces, algo sucedió en ese primer año, y tienen una conexión desde el principio, y quería que esta versión se remontara a la inspiración original de Bob Kane, Bill Finger, que es Conrad Veidt en la película muda. El hombre que ríe.

Con esta declaración, es evidente que veremos a The Joker en toda su gloria, combatiendo contra el nuevo Batman para liberar a Gotham, y será con el mismo actor que se introduce al final de la cinta. Por su parte, no se sabe si aparecerán más villanos icónicos de la franquicia como Dos Caras o Hiedra Venenosa, habrá que esperar a más revelaciones.

En noticias relacionadas, hace poco se confirmó la secuela de The Batman. Toda la información la encuentras en este enlace.

Vía: IGN