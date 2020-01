El director de Final Fantasy XIV será jugable en Nioh 2

Un crossover que ciertamente no esperábamos, es que Naoki Yoshida, el director de Final Fantasy XIV, tendrá una especie de cameo dentro del próximo lanzamiento de Team Ninja, Nioh 2.

Por medio de Twitter, el usuario HDKrin compartió los resultados después del concurso de creación de personajes para Nioh 2 que se llevó a cabo durante los últimos meses. Uno de los ganadores para dicho concurso fue un personaje con un diseño basado en Naoki Yoshida, el director de FF XIV:

In the latest Nioh 2 stream, character creation contest results were revealed. One of them was based off of FFXIV producer and director, Naoki Yoshida.

They got permission from Yoshida himself & now, Yoshi-P will be one of the preset templates in Nioh 2. https://t.co/1x7NeZCrfx pic.twitter.com/Q3NAPFml1o

