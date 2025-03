El anime de Blancanieves pelirroja llega a Netflix

Netflix se ha posicionado como una gran plataforma para los amantes del anime. Si bien no cuenta con la misma cantidad de producciones de Crunchyroll, su catálogo constantemente crece, y en esta ocasión se ha sumado uno de los proyectos más interesantes de los últimos años. Estamos hablando de Akagami no Shirayuki-hime, o Blancanieves pelirroja.

Por medio de sus cuentas oficiales, Netflix ha confirmado que Blancanieves pelirroja llegará a su catálogo el próximo 14 de marzo, poco después del estreno de Frieren: Beyond Journey’s End. Esto significa que los fans del anime de fantasía estarán más que contentos con la oferta de este servicio. Akagami no Shirayuki-hime comenzó como un manga en el 2006, y hasta la fecha sigue en publicación. Por su parte, su adaptación al anime viene de la mano de Bones, el mismo estudio que trabajó en My Hero Academia.

Originalmente, el anime de Blancanieves pelirroja se estrenó en el 2015, con Crunchyroll consiguiendo los derechos de distribución. Sin embargo, parece que este contrato ha expirado, por lo que ahora Netflix le ha dado un nuevo hogar. Este anime nos lleva al reino de Tanbarun, con Shirayuki, una hermosa chica con un hermoso cabello rojo, como la protagonista. Ella es una herbalista que capta la atención de príncipe Raj, quien se obsesiona en convertirla en concubina. Sin embargo, nuestra heroína tiene otros planes.

Solo nos queda por ver cómo es que el público reaccionará a la llegada de Blancanieves pelirroja a Netflix el próximo 14 de marzo de 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler del anime de My Hero Academia: Vigilantes. De igual forma, se espera que la película de Demon Slayer: Infinity Castle sea un éxito.

