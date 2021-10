El Animal Crossing Direct ya tiene fecha

Durante el pasado Nintendo Direct se anunció que una presentación enfocada en revelar el nuevo contenido para Animal Crossing: New Horizons se llevará a cabo en octubre. Bueno, el día de hoy se ha confirmado la hora y fecha exacta para este evento esperado por millones de personas.

De acuerdo con Nintendo, el Animal Crossing Direct se llevará a cabo el próximo 15 de octubre a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aquí tendremos 20 minutos de nueva información relacionada con la actualización de noviembre, el contenido que llegará en un futuro, y la aparición de algunos animales esperados por los fans.

[Announcement]

The #AnimalCrossing: New Horizons Direct will air on Oct. 15 at 7am PT! Tune in for roughly 20 minutes of information about the content coming to Animal Crossing: New Horizons in November. #ACNH pic.twitter.com/gc7rfFoxpk

— Isabelle (@animalcrossing) October 6, 2021