Los Mighty Morphin Power Rangers están celebrando su 30 aniversario con un nuevo especial de reunión de los Power Rangers originales para una nueva pelea, y ahora los fans han obtenido una mirada genial de lo que se puede esperar de Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always con un nuevo arte clave impresionante.

Power Rangers se está preparando para su 30 aniversario con no solo una nueva temporada de su última serie, Power Rangers: Cosmic Fury, sino que también comenzará con un nuevo especial que llegará a Netflix y traerá de vuelta a muchos de los personajes clásicos de la saga original de Mighty Morphin Power Rangers.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always traerá de vuelta a Billy de David Yost, a Zack de Walter E. Jones y muchos más para un nuevo especial que revisitará cómo les ha ido al elenco original desde que lucharon contra Rita Repulsa hace tantas décadas. Los fans han visto muy poco del nuevo proyecto antes de su lanzamiento en Netflix el próximo mes, pero Hasbro ha lanzado un nuevo arte clave que muestra la alineación del equipo y su gran villano. Échale un vistazo a continuación:

36 days until Morphin Time. Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always will premiere exclusively on Netflix globally on April 19th! #PowerRangers30 pic.twitter.com/I3SQCJPye1

— POWER⚡️RANGERS (@PowerRangers) March 14, 2023