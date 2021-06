Eidos Montreal explica por qué Marvel’s Guardians of the Galaxy es single player

Aunque muchos esperaban que el recien anunciado Marvel’s Guardians of the Galaxy fuera un juego multiplayer, Eidos Montreal, los desarrolladores de este título, han dejado en claro que la decisión de hacer una experiencia single player enfocado solamente en un personaje, no fue una reacción al fracaso de Marvel’s Avengers, sino algo que ya se había decidido con anticipación.

En una reciente entrevista con GamesRadar+, Jean-Francois Dugas, director creativo senior de Eidos Montreal, reveló que Marvel’s Guardians of the Galaxy es una experiencia single player, ya que esto ayuda a la historia que este juego nos ofrecerá. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Cuando comenzamos a hacer una lluvia de ideas, pensamos en otros estilos de juego. Pensamos, ‘¿Cuál es la mejor manera de interactuar con los Guardianes?’”.

Por otro lado, esta fue la intervención de Patrick Fortier, director senior de juego, al respecto:

“Si solo juegas como Peter, experimentas al equipo más como lo harías en la vida real. Cuando eres parte del equipo, no los controlas, experimentas junto a ellos. A veces influyes, a veces dos piensan igual y te influyen en una determinada dirección… eso se siente rico para los Guardianes de la Galaxia”.

En Marvel’s Guardians of the Galaxy solo puedes controlar a Star-Lord, el líder de este equipo, aunque en el gameplay puedes indicarle a tus compañeros que realicen cierta acción. De igual forma, al controlar al jefe, puedes tomar decisiones que impactarán tu relación con Gamora, Drax, Groot y Rocket, algo que previamente vimos en Guardians of the Galaxy: The Telltale Series.

Marvel’s Guardians of the Galaxy llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch con una versión de la nube el próximo 26 de octubre de 2021. De igual forma, así se vería Chris Pratt en este juego.

