Ecco the Dolphin regresará con nuevo juego

La serie de Ecco the Dolphin ha estado en descanso desde el año 2000, cuando Ecco the Dolphin: Defender of the Future llegó al Dreamcast y PlayStation 2. Afortunadamente, SEGA tiene pensado remediar esto, puesto que una nueva entrega en esta franquicia ya está en desarrollo y, por si fuera, dos remasterizaciones forman parte de este plan.

Por medio del sitio oficial de la serie, SEGA ha confirmado que un nuevo juego de Ecco the Dolphin, así como remasterizaciones de las primeras dos entregas, ya están en camino. A la par, aquí se encuentra una cuenta regresiva, la cual apunta al 25 de abril de 2026. Sin embargo, se desconoce si este día hace referencia a la fecha en la que uno de estos proyectos estarán disponibles, o si tendremos que esperar casi un año para tener más detalles al respecto.

La única información certera que tenemos hasta el momento, es que Ed Annunziata, el creador de la serie, y gran parte del equipo original de Ecco the Dolphin está regreso. Recordemos que la serie Ecco nació en 1992, cuando la primera entrega llegó al SEGA Genesis, seguido de una secuela, The Tides of Time, en 1994.

Estos títulos son sidescrollers en 2D centrados en el protagonista, Ecco, quien explora vibrantes entornos oceánicos con sus habilidades de sonar. Será interesante ver cómo es que la serie es representada después de más de 20 años sin una nueva entrega. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay de Ecco the Dolphin. De igual forma, SEGA trabaja en una película de Outrun.

Vía: Eurogamer