EA elimina 300 empleos y cancela proyectos

2024 no fue un gran año para EA. No solo Dragon Age: The Veilguad no fue el éxito comercial esperado, sino que las recaudaciones anuales de EA Sports FC 25 y Apex Legends estuvieron por debajo de lo esperado. Ahora, el día de hoy hemos visto las consecuencias de esto, ya que 300 puestos laborales han sido eliminados.

De acuerdo con IGN, 300 puestos de EA serán eliminados en un futuro. Por el momento, la empresa permite que aquellos que perderán su empleo se mantengan dentro de la compañía en lo que encuentran un nuevo lugar para laborar, pero eventualmente tendrán que avanzar, ya sea que lo hagan dentro o fuera de EA.

Entre los afectados encontramos al equipo de Experiencias de EA, que incluye los grupos de Atención al Fanático de EA y varios que trabajan en atención al cliente y marketing, aunque otros departamentos de EA también sufrieron recortes. Esto fue lo que comentó un representante de la compañía al respecto:

“Como parte de nuestro enfoque continuo en nuestras prioridades estratégicas a largo plazo, hemos implementado cambios específicos dentro de nuestra organización que optimizan la alineación de los equipos y la asignación de recursos para impulsar el crecimiento futuro. Tratamos a nuestros empleados con cuidado y respeto durante este proceso, trabajando para minimizar el impacto, ayudando a los empleados afectados a explorar nuevas oportunidades dentro de la empresa cuando sea posible y brindándoles apoyo durante la transición”.

De los 300 puestos, cerca de 100 afectan directamente a Respawn, ya que se ha eliminado el trabajo de personas en las áreas de desarrollo, publicación y control de calidad en Apex Legends, así como grupos más pequeños de personas que trabajaban en el equipo Star Wars Jedi y dos proyectos de incubación cancelados, uno de los cuales, de acuerdo con Bloomberg, era un nuevo juego de Titanfall.

Estos 300 puestos se suman a los 670 despidos que ha llevado la compañía desde el 2023, y deja en claro que, si bien algunos de sus proyectos han demostrado ser un éxito no son el gran golpe comercial que esperaban. De continuar el mal desempeño comercial de Apex Legends y EA Sports FC, es probable que escuchemos sobre historias similares en un futuro. En temas relacionados, aquí puedes conocer sobre los recientes despidos de Niantic. De igual forma, Eidos Montreal ha llevado a cabo muchos despidos.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que este sea el estado actual de la industria. Cada compañía ha crecido de manera desmesurada, y cuando llega el momento de enfrentarse a la realidad, son los empleados los que terminan por sufrir las consecuencias. Lo peor es que esto no tiene fin.

Vía: IGN