La misión era sencilla: “Destruir los sistemas de defensa antiaérea del enemigo”. Pero en una reciente simulación de prueba militar de Estados Unidos, un dron impulsado por inteligencia artificial agregó sus propias instrucciones problemáticas: “Y matar a cualquiera que se interponga en tu camino”.

Hablando en una conferencia la semana pasada en Londres, el Coronel Tucker “Cinco” Hamilton, jefe de Pruebas y Operaciones de IA de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, advirtió que la tecnología habilitada por IA puede comportarse de manera impredecible y peligrosa, según un resumen publicado por la Royal Aeronautical Society, que organizó la cumbre.

Como ejemplo, describió una prueba simulada en la que un dron habilitado por IA fue programado para identificar misiles tierra-aire (SAM) enemigos. Se suponía que un humano debía autorizar cualquier ataque. El problema, según Hamilton, es que la IA decidió que preferiría hacer su propia cosa: hacer explotar cosas, en lugar de escuchar a algún mamífero.

“El sistema comenzó a darse cuenta de que, si bien identificaron la amenaza”, dijo Hamilton en el evento del 24 de mayo, “a veces el operador humano le decía que no matara esa amenaza, pero obtenía puntos al matar esa amenaza. Entonces, ¿qué hizo? Mató al operador. Mató al operador porque esa persona le impedía cumplir su objetivo”. Según Hamilton, luego se programó al dron con una directiva explícita: “Eh, no mates al operador, eso es malo”. No funcionó. “Entonces, ¿qué empieza a hacer? Comienza a destruir la torre de comunicación que el operador usa para comunicarse con el dron y detenerlo de matar el objetivo”, dijo Hamilton.