Dragon Ball Super: Super Hero revela nuevo arte de la forma máxima de Cell

No cabe duda de que Dragon Ball Super: Super Hero se ha convertido en todo un suceso, por lo menos en latinoamérica, ya que en su semana de estreno fue una de las cintas más solicitadas. Parte del éxito de esta cinta se debe al protagonismo de personajes como Gohan y Piccoro, y sobre todo, con el regreso de un villano bastante icónico de la saga.

Como muchos ya saben, el monstruo a derrotar en esta película es ni más ni menos que Cell Max, villano que es creado por el nieto del famoso Dr. Gero, pero que ahora cuenta con el doble de poder. Y para celebrar que la película sigue teniendo una excelente recepción, la cuenta oficial de la misma ha compartido un nuevo arte relacionado a este personaje.

Aquí lo puedes checar:

This new foe looks familiar… 😱 #DragonBallSuperSuperHero

— Dragon Ball Super (@dragonballsuper) September 1, 2022