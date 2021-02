Dragon Ball Super introduce un nuevo set de las Esferas del Dragón

Por si no eran suficientes, el más reciente episodio de Dragon Ball Super acaba de introducir un nuevo set de las Esferas del Dragón. Así es, el capítulo 69 del manga continua la historia de Granolah, en donde se reveló la existencia de un nuevo set de estos poderosos artefactos que pertenecen a un curioso namekiano viviendo en el Planeta Cereal. Y no, no es broma.

En este capítulo también podemos ver el debut de Monaito, el último sobreviviente de los namekianos que habitaban el Planeta Cereal. Por el momento, este personaje se encuentra viviendo con Granolah en las afueras de un pequeño pueblo, y es el poseedor de estas nuevas Esferas del Dragón. Granolah deberá ser quien pida un deseo, pero la ubicación de una de estas esferas ha permanecido un misterio por más de 40 años.

Monaito revela que las Esferas del Dragón se crearon originalmente para celebrar a los guerreros namekianos más poderosos, por esta razón varian en cuanto a su tamaño y cantidad, ya que no todas fueron creadas por el mismo individuo.

Via: ComicBook