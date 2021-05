Dragon Ball cobra vida en sensacional tráiler live-action

En 2009, los fans de Dragon Ball pudieron ver la primera producción “profesional” de un live-action de la franquicia con Dragon Ball Evolution. Sobra decirlo, pero el resultado fue tan malo que ningún otro estudio se ha atrevido a crear otra película con este estilo, aunque claro, lo mismo no podría decirse de los fans. Con el paso de los años hemos visto muchos cortometrajes live-action de la obra de Akira Toriyama por parte de la comunidad, y este último es de los mejores allá fuera.

Vía YouTube, el canal llamado simplemente ‘The Trailers‘ compartió este vistazo a Dragon Ball Movie: The Last Stand. Como te decía antes, se trata de una creación realizada por los fans, sin embargo, su nivel de producción ciertamente es sensacional.

La película que dicho tráiler promociona no existe, y es una lástima porque por lo poco que vimos en este adelanto luce muy bien. Sorprende que no haya gente interesada en adaptar Dragon Ball a la pantalla grande, considerando su popularidad, pero tal vez sea lo mejor.

Via: ComicBook