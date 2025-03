Dotemu anuncia su nuevo juego llamado Absolum

La empresa mencionada y Guard Crush Games han anunciado Absolum, un nuevo RPG de acción con mecánicas beat ’em up que promete revolucionar el género. El juego, desarrollado en colaboración con el estudio de animación Supamonks, se lanzará en 2025 y combinará combates intensos con un sistema de progresión profunda. Inspirado en clásicos como Golden Axe y Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara, Absolum permitirá a los jugadores explorar un mundo de fantasía en solitario o en modo cooperativo local y en línea.

La historia de Absolum se desarrolla en Talamh, un reino devastado por un cataclismo mágico y gobernado con mano de hierro por el Rey Sol Azra. Los jugadores asumirán el rol de cuatro rebeldes con habilidades únicas que desafían el dominio del tirano. Entre los personajes jugables se encuentran Galandra, una espadachina ágil experta en combate cuerpo a cuerpo, y Karl, un enano con gran resistencia y ataques devastadores. La narrativa girará en torno a la lucha contra la opresión y el uso de magia prohibida para resistir el control absoluto de Azra.

Aquí su primer tráiler:

Dotemu, conocida por revivir franquicias clásicas con éxito presenta con Absolum su primera propiedad intelectual original. El CEO de la compañía, Cyrille Imbert, destacó que este título es el proyecto más ambicioso del estudio hasta la fecha, combinando su experiencia en juegos de acción con nuevas ideas para evolucionar el género. Con un sistema de combate refinado, misiones dinámicas y un mundo detallado, busca ofrecer una experiencia única y desafiante.

El apartado visual del juego ha sido desarrollado por Supamonks, aportando una animación fluida y un estilo artístico vibrante. Además, la banda sonora estará a cargo de Gareth Coker, reconocido por su trabajo en Ori and the Will of the Wisps y Halo Infinite. Con estos elementos, Absolum promete ser una propuesta innovadora que captará la atención de los fans del género y de los juegos de rol de acción.

Será lanzado para PS4, PS5, Nintendo Switch y PC en algún momento de este 2025.

Vía: Dotemu